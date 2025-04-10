В Пскове пройдёт межрегиональный турнир по волейболу, посвящённый Дню космонавтики

16:39, 10 апреля 2025, ПАИ

Межрегиональный турнир по волейболу среди юношей 2011 года рождения, посвящённый Дню космонавтики, пройдёт в Пскове с 11 по 13 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил директор спортшколы «Бригантина» Сергей Иванов.

В соревнованиях примут участие семь команд из Пскова, Мурманска, Тулы, Великого Новгорода, Ленинградской области и Печор. Все коллективы сыграют в один круг, а победителем станет клуб с наибольшим количеством набранных очков.

Напомним, что псковская «Бригантина», у которой уже в ближайшую пятницу начнутся первые игры этих соревнований, сегодня, 10 апреля, заняла второе место на финальном этапе «Кубка Федерации» в Воронеже.

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