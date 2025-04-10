Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Пскове пройдёт межрегиональный турнир по волейболу, посвящённый Дню космонавтики

Межрегиональный турнир по волейболу среди юношей 2011 года рождения, посвящённый Дню космонавтики, пройдёт в Пскове с 11 по 13 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил директор спортшколы «Бригантина» Сергей Иванов.

Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие семь команд из Пскова, Мурманска, Тулы, Великого Новгорода, Ленинградской области и Печор. Все коллективы сыграют в один круг, а победителем станет клуб с наибольшим количеством набранных очков.

Напомним, что псковская «Бригантина», у которой уже в ближайшую пятницу начнутся первые игры этих соревнований, сегодня, 10 апреля, заняла второе место на финальном этапе «Кубка Федерации» в Воронеже.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 апреля 2025

Более 350 отрядов участвуют в муниципальном этапе «Зарница 2.0» в Псковской области
10 апреля 2025

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» пройдут в Псковской области
10 апреля 2025

В Пскове пройдёт межрегиональный турнир по волейболу, посвящённый Дню космонавтики
10 апреля 2025

Участник чемпионата Европы из Великих Лук Илья Силаев высказался о добавлении стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу
10 апреля 2025

Псковичи стали победителями областного фестиваля ГТО
10 апреля 2025

Псковичи заняли второе место на первом этапе «Кубка Федерации» по волейболу среди юношей
10 апреля 2025

Чемпионка Европы из Великих Лук Савенкова прокомментировала добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу
10 апреля 2025

Великолукский тренер Виталий Андреев прокомментировал добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...