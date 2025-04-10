Соцфонд компенсирует работодателям расходы на организацию рабочих мест для инвалидов

16:44, 10 апреля 2025, ПАИ

Субсидии работодателям, зарегистрированным в регионе, для возмещения расходов на создание и оборудование рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью предоставляет Отделение СФР по Псковской области с 1 января. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Региональное отделение фонда компенсирует затраты на оснащение рабочих мест для инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Максимальная сумма выплат составляет до 200 тысяч рублей на одно рабочее место.

Работодатель может организовать рабочее пространство как с нуля, так и адаптировать существующее в соответствии с потребностями. Это может включать покупку основного и вспомогательного оборудования, технических средств, а также рабочей и специальной мебели. Кроме того, Отделение СФР по Псковской области возместит расходы на монтаж, установку и обустройство рабочего места на дому, если такая форма занятости предусмотрена в трудовом договоре сотрудника.

Рабочее место создается индивидуально для каждого сотрудника, однако условия можно адаптировать и для группы работников с похожими нарушениями. При этом работодателю необходимо учитывать требования индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, а также программы восстановления после производственного травматизма или профессионального заболевания. Важно также учитывать характер работы и трудовые функции работника.

Для получения возмещения средств работодатель должен обеспечить занятость инвалида не менее девяти месяцев, что должно быть отражено в трудовом договоре. Заявление на субсидию следует подать в Областной центр занятости населения Псковской области в течение трех месяцев с момента подписания трудового договора с инвалидом. К заявлению необходимо приложить все документы, подтверждающие расходы на создание или оснащение рабочего места.

После этого служба занятости проверяет поданные заявления и информацию о каждом трудоустроенном инвалиде в течение 15 рабочих дней. Специальная комиссия в течение пяти дней после приема заявления сверяет копии финансовых документов и документы, подтверждающие затраты на оборудование рабочих мест. При необходимости комиссия может посетить работодателя для проверки наличия оборудованного рабочего места и соответствия приобретенного оборудования установленным требованиям.

Если все условия и требования, указанные в правилах предоставления субсидии, будут выполнены, областной центр занятости населения Псковской области одобрит заявление и направит его в региональное отделение фонда. В случае отсутствия замечаний специалисты внесут работодателя в реестр для получения компенсации, после чего средства поступят в течение десяти дней.

Компенсация на создание и оснащение рабочих мест для людей с инвалидностью осуществляется в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», который является частью национального проекта «Кадры». Правила, принятые в конце прошлого года, разработаны с целью повышения заинтересованности работодателей в трудоустройстве людей с ограничениями по здоровью.

Все вопросы, касающиеся предоставления субсидии, можно задать специалистам Отделения фонда по телефонам – (8112) 700-201, 8-800-100-00-01.