Ремонтные работы в школах округа проконтролировал Алексей Севастьянов

17:01, 10 апреля 2025, ПАИ

Две школы на территории своего избирательного округа посетил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Псковская школа № 13 на улице Пригородной в этом учебном году из образовательной площадки превратилась в строительную. Здесь идёт капитальный ремонт здания по национальному проекту «Молодёжь и дети». Общий объём финансирования составляет 114 млн рублей плюс деньги, выделенные на оборудование. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

































На время ремонта все дети распределены в близлежащие образовательные организации, отметил исполняющий обязанности директора школы Денис Соколов. Проект предусматривает замену кровли, окон и системы отопления, ремонт классов, рекреаций, пищеблока и спортзала.

«Ремонтные работы идут полным ходом, с подрядчиком активно взаимодействуем, в том числе по выбору материалов, даже по цвету дверей в классах с нами советовались», – рассказал директор школы.

Работы на объекте начались в феврале. Алексей Севастьянов поинтересовался у подрядчика, укладываются ли строители в график. Заверения о том, что ремонт идёт даже с небольшим опережением сроков, подтвердились после осмотра трёх этажей школы.

«Честно скажу, глаз радуется, и темпы работ вызывают уважение. Если 1 сентября мы увидим здесь детей на школьной линейке, то, думаю, вы войдёте в топ-5 подрядчиков по добросовестному выполнению своих обязательств», – высказал оптимистичный прогноз Алексей Севастьянов и отметил, что намерен и дальше отслеживать ход ремонтных работ. Следующие контрольные «отсечки» – в июне и августе.

Если качество и сроки ремонта на данном этапе не вызывают опасений, то ситуация с благоустройством пришкольной территории пока не решена. Эти работы не включены в проект. Как пояснил Алексей Севастьянов, заасфальтировать уличную площадку, где проходят все общешкольные мероприятия, за федеральные деньги нельзя. Региональные депутаты уже обращались в Госдуму РФ с инициативой о корректировке действующего законодательства, а пока, по словам депутата, он надеется на содействие городской администрации в благоустройстве территории вокруг школы.

Пример участия муниципалитета в решении подобных проблем Алексей Севастьянов отметил при посещении школы № 16 на Ленинградском шоссе. В прошлом году по федеральной программе отремонтировали школьный спортзал и заменили кровлю, в этом – силами муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» началась масштабная реконструкция отапливающей школу котельной. «Одно из зданий школы у нас 1969 года постройки, и котельная, наверное, с тех же времён. Было холодно в классах – в шесть утра котельную запускали, в два часа отключали. Пока нагреется, а потом сразу остынет», – рассказала директор школы Светлана Данилова.

Алексей Севастьянов отметил, что школа № 16 востребована горожанами: несколько лет назад в ней училось около 280 школьников, в этом учебном году – 320 детей. Сейчас школа отапливается от районной больницы. Реконструкция котельной с установкой современного оборудования, подведением газа и новых коммуникаций займёт ещё несколько месяцев.

«Школы на окраинах без внимания не остаются. Понятно, что здания старые, и с решением одних проблем возникают новые, но мы планомерно улучшаем условия. Эта школа всегда была в любви, после ремонта стала в уюте, а теперь будет и в тепле», – резюмировал итоги «школьного рейда» в избирательном округе Алексей Севастьянов.