На сборную экскурсию по Псковскому кремлю и Варлаамовской башне приглашают псковичей

17:14, 10 апреля 2025, ПАИ

На сборную экскурсию по Псковскому кремлю и Варлаамовской башне приглашают псковичей 13 апреля в 14:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники экскурсии познакомятся с историей возникновения города, строительства мощной крепости и основания первого храма во имя Святой Троицы и особенностями вечевого строя Псковской республики.



Продолжением экскурсии станет прогулка по берегам реки Псковы и посещение музейного комплекса «Варлаамовский угол», стены и башни которого хранят истории о героической обороне Пскова.

Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 33-10-65.