Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На сборную экскурсию по Псковскому кремлю и Варлаамовской башне приглашают псковичей

На сборную экскурсию по Псковскому кремлю и Варлаамовской башне приглашают псковичей 13 апреля в 14:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Участники экскурсии познакомятся с историей возникновения города, строительства мощной крепости и основания первого храма во имя Святой Троицы и особенностями вечевого строя Псковской республики.

Продолжением экскурсии станет прогулка по берегам реки Псковы и посещение музейного комплекса «Варлаамовский угол», стены и башни которого хранят истории о героической обороне Пскова.

Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 33-10-65.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 апреля 2025

Более 350 отрядов участвуют в муниципальном этапе «Зарница 2.0» в Псковской области
10 апреля 2025

«Бессмертный полк» пройдёт в смешанном формате по всей России
10 апреля 2025

О ситуации с прорывом канализации у школы №16 рассказал глава Пскова
10 апреля 2025

Михаил Ведерников подвёл итоги Первого детского медиафорума
10 апреля 2025

На сборную экскурсию по Псковскому кремлю и Варлаамовской башне приглашают псковичей
10 апреля 2025

Ремонтные работы в школах округа проконтролировал Алексей Севастьянов
10 апреля 2025

До финала проекта «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» осталось две недели
10 апреля 2025

Александр Голышев: Чувства национальной гордости и патриотизма являются частью культурного кода

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...