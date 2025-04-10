Киноновинки: что смотреть с 14 по 20 апреля

17:28, 10 апреля 2025, ПАИ

Чтобы следующая неделя прошла запоминающе, нужно найти хакера в самолёте, полном киллеров, отправиться в деревню в Альпах, по пути заскочить в сомнительный отель, а затем остановиться в роскошном доме миллионера. У главных героев новой киноподборки свежих фильмов от Псковского агентства информации именно такой план на вечера.

Бывшего спецагента Лукаса Рейеса, прозябающего без работы, привлекают к операции по захвату ценного хакера по прозвищу Призрак. Сложность в том, что внешность хакера никому не известна, а самолёт, на котором он летит, полон киллеров, целью которых становится ещё и Лукас. «Рейс навылет» в кино с 17 апреля.

Фильм «Горная невеста» получил Гран-при на Венецианском кинофестивале - 2024. Поэтическая история рассказывает о молодом солдате Пьетро, который приезжает в маленькую деревню, затерянную в Альпах. Его принимает семья местного учителя. Любовь юноши и старшей дочери хозяина меняют жизнь в этой деревушке. В кино с 17 апреля.

Фокусник мистер К. останавливается в странной гостинице. После тревожной ночи он пытается покинуть отель, но выхода нет. Попытки выбраться и эксцентричные постояльцы лишь всё больше загоняют его в ловушку, пока не приводят к встрече с таинственным Оракулом. «Мистер К» в кино с 17 апреля.

Главную роль в сериале «Узкая дорога на дальний север» исполняет Джейкоб Элорди. Военный хирург Дорриго Эванс попадает в плен и вынужден строить Тайско-Бирманскую железную дорогу, известную как Дорога смерти. В ужасных условиях Эванс переживает сложнейшие испытания, но любовь к Эми становится для него надеждой. На платформе Prime Video с 18 апреля.

В восьмом сезоне сериала «Ищейка» Александра Кушнир продолжит расследования. Она чудом пережила смерть и теперь настроена не только работать, но и жить полноценно, наслаждаясь каждым днём. Однако тайны из прошлого не оставляют её, и она вынуждена обратиться за помощью к человеку, которого давно вычеркнула из жизни. На Первом канале с 14 апреля.

Каждый мечтает о чуде, и главный герой получает шанс пожить в роскошном доме, пока его владелец улетел отдыхать. Но идеальная иллюзия превращаются в хаос, когда к парню приезжают родственники. «Нормальная» жизнь с семьей у героя вызывает то слёзы смеха, то ужас от катастрофы на каждом шагу. «Пожить как люди» на платформе Premier с 14 апреля.