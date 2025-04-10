Более 350 отрядов участвует в муниципальном этапе «Зарницы 2.0» в Псковской области

18:28, 10 апреля 2025, ПАИ

Более 350 отрядов участвует в муниципальном этапе всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заявки на участие в игре подали более 11 тысяч юношей и девушек из 26 муниципалитетов региона. Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов отметил, что «Зарница 2.0» – это отличная возможность укрепить физическую форму и получить навыки начальной военной подготовки. Наставниками для ребят будут и бойцы СВО, которые передадут ценные навыки и опыт.

Участники смогут научиться управлять беспилотными летательными аппаратами, оказывать первую помощь, противодействовать киберугрозам и многое другое. Помимо этого, игра даёт навыки работы в команде, прививает ответственность и целеустремлённость.

По итогам муниципального этапа лучшие команды в четырёх возрастных категориях примут участие в региональном этапе. Он состоится в Великих Луках с 12 по 16 мая. Финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре.

Организаторами игры выступают «Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин».