Соседи хранят хлам в подъезде: прокуратура разъяснила, как добиться справедливости в этой ситуации

19:47, 10 апреля 2025, ПАИ

Какая ответственность грозит за захламление лестничной площадки жилого дома, объяснили горожанам в прокуратуре Пскова.

Жильцы многоквартирных домов обязаны соблюдать правила содержания общего имущества исходя из статей Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса и правил, утверждённых постановлением РФ № 491.

Общее имущество должно поддерживаться в состоянии, обеспечивающем безопасность жизни и здоровья граждан. На лестничных площадках запрещено складировать инвентарь и какое-либо оборудование, предметы быта. Кроме того, в связи с требованиями пожарной безопасности не допускается хранение вещи, которые сделаны из горючих материалов.

За несоблюдение противопожарных правил установлена административная ответственность. Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Решением суда нарушивших правила жильцов дома могут не только обязать освободить лестничную площадку от мусора, но и взыскать с них причинённый соседям ущерб.