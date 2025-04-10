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Общество

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав псковских сирот

Провести проверку по обращениям о нарушении жилищных прав сирот в Псковской области поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В приёмную Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» обратились две сироты из Псковской области. Одна из них является одинокой матерью. Девушки рассказали, что им не предоставили положенное им по закону жильё и с 2017 и 2019 год они состоят на учёте лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. При этом никаких мер принято не было и обратившиеся вынуждены арендовать квартиры за свой счёт.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести проверку и доложить о её результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены под контроль центрального аппарата ведомства.

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