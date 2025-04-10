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Общество

В профсоюзных санаториях Псковской области стало отдыхать больше людей

363 человека отдохнули в профсоюзных санаториях Псковской области с января по март 2025 года, что на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Руководство профобъединения отметило положительную динамику посещаемости профсоюзных санаториев и подчеркнуло, что это говорит о растущем спросе на внутренний оздоровительный туризм и об эффективности программ льготного отдыха для профсоюзных активистов.

Лидером по количеству отдохнувших является санаторий «Хилово». Во всех санаториях постоянно проводят модернизацию инфраструктуры, в этом году в профсоюзных здравницах планируют продолжить модернизацию инфраструктуры и расширение перечня программ для посетителей.

«Мы рады видеть растущий интерес членов профсоюзов к оздоровлению. Это отличный показатель, который говорит о том, что наши санатории действительно востребованы, что люди беспокоятся о своём здоровье», – прокомментировал итоги работы здравниц председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

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