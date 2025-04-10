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Общество

Псковичка Дарья Романова стала победительницей международного вокального конкурса «Всё в твоих руках»

Солистка Дома офицеров Дарья Романова завоевала победу на международном вокальном конкурсе «Всё в твоих руках», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Победительница вокального конкурса с педагогом. Фото здесь и далее предоставлены управлением культуры администрации Пскова

Музыкальный конкурс прошёл в Москве. Организатор мероприятия – Международное артистическое творческое содружество Николая Агутина, а амбассадором стал певец Леонид Агутин.

Помимо соревновательной части, для участников провели мастер-классы ведущие музыканты и звёзды индустрии. Главным призом для певицы из Пскова стала запись на профессиональной студии и грант на обучение в Институте современного искусства в Москве. Педагог победительницы – Александра Царкозенко.

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