Псковичка Дарья Романова стала победительницей международного вокального конкурса «Всё в твоих руках»

22:40, 10 апреля 2025, ПАИ

Солистка Дома офицеров Дарья Романова завоевала победу на международном вокальном конкурсе «Всё в твоих руках», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Музыкальный конкурс прошёл в Москве. Организатор мероприятия – Международное артистическое творческое содружество Николая Агутина, а амбассадором стал певец Леонид Агутин.

Помимо соревновательной части, для участников провели мастер-классы ведущие музыканты и звёзды индустрии. Главным призом для певицы из Пскова стала запись на профессиональной студии и грант на обучение в Институте современного искусства в Москве. Педагог победительницы – Александра Царкозенко.