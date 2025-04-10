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Общество

Вниманию автомобилистов: изменится схема движения на проспекте Ленина в Великих Луках

Схема движения временно изменится на проспекте Ленина в Великих Луках, сообщили ПАИ в администрации города.

Фото: ПАИ

С 15 по 23 апреля будет проходить ямочный ремонт на проспекте Ленина. С 15 по 16 апреля на чётной стороне проспекта Ленина от улицы Некрасова до Октябрьского проспекта, а также на самом Октябрьском проспекте установят знаки «Остановка запрещена» и оградят зоны проведения работ. С 9:00 и до окончания ремонта движение транспорта организуют с учётом ограничений.

На 17 апреля запланированы работы на участках проспекта Ленина от дома № 45/29 до дома № 47, а также от дома № 51/36 до дома № 53. С 9:00 движение здесь также будет осуществляться с ограничениями.

18 апреля дорожные знаки «Остановка запрещена» установят на нечётной стороне проспекта – от улицы Некрасова до моста через реку Ловать. Зона проведения работ будет ограждена.

19 и 21 апреля с 9:00 до 14:00 запланированы работы с ограничением движения на перекрёстках проспекта Ленина с улицами Некрасова и Комсомольца Зверева.

С 22 по 23 апреля с 9:00 утра и до окончания работ движение будет ограничено на чётной стороне проспекта Ленина – от проспекта Октябрьского до улицы Комсомольца Зверева.

В администрации также подчеркнули, что график проведения работ может быть скорректирован в зависимости от погоды.

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