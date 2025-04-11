Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дачники, берегитесь! В России появился сорняк, способный разрушить фундамент дома

Сорняк, способный разрушить фундамент дома, появился в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Юлию Виноградову.

Фото сгенерировано нейросетью и носит иллюстративный характер

Растение богемская рейнутрия может разрушить фундамент дома из-за сильной корневой системы. Гибрид появился в Европе, но теперь перекинулся и в Россию. В особой зоне опасности находится юг страны.

По словам научного сотрудника Юлии Виноградовой, выкопать лопатой это растение не получится, а избавиться от него настолько трудно, что в Европе при обнаружении сорняка на месте строительства дачи стоимость работ повышается на 5 %: для каждого такого растения придётся пригонять экскаватор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 апреля 2025

Апрельские снеговики украсили Псковскую область
10 апреля 2025

Благотворительный концерт «Герои отечества» прошёл в Псковской областной клинической больнице
10 апреля 2025

Дачники, берегитесь! В России появился сорняк, способный разрушить фундамент дома
10 апреля 2025

Вниманию автомобилистов: изменится схема движения на проспекте Ленина в Великих Луках
10 апреля 2025

Псковичка Дарья Романова стала победительницей международного вокального конкурса «Всё в твоих руках»
10 апреля 2025

Экспертное собеседование ждёт участников программы «Герои земли Псковской» с 1 мая
10 апреля 2025

В профсоюзных санаториях Псковской области стало отдыхать больше людей
10 апреля 2025

79-летнего пенсионера в шапке-ушанке разыскивают в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...