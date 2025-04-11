Дачники, берегитесь! В России появился сорняк, способный разрушить фундамент дома

23:32, 10 апреля 2025, ПАИ

Сорняк, способный разрушить фундамент дома, появился в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Юлию Виноградову.

Растение богемская рейнутрия может разрушить фундамент дома из-за сильной корневой системы. Гибрид появился в Европе, но теперь перекинулся и в Россию. В особой зоне опасности находится юг страны.

По словам научного сотрудника Юлии Виноградовой, выкопать лопатой это растение не получится, а избавиться от него настолько трудно, что в Европе при обнаружении сорняка на месте строительства дачи стоимость работ повышается на 5 %: для каждого такого растения придётся пригонять экскаватор.