Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля

07:45, 11 апреля 2025, ПАИ

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщает calend.ru. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд — одной из крупнейших и самых жестоких фабрик смерти, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Концлагеря — это места заключения больших масс людей, помещенных туда по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам. Широкое распространение они получили в годы Второй мировой войны и были расположены как в самой фашистской Германии, так и на оккупированных ею территориях.

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в нацистской Германии, а в последующие годы фашисты создали огромную сеть этих лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей являлся Бухенвальд, который начал функционировать близ немецкого города Веймара 19 июля 1937 года. К 1945 году он имел 66 филиалов и внешних рабочих команд. За 8 лет через него прошло около 240 тысяч узников, было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.

По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

Среди других всемирно известных нацистских концлагерей, в которых содержались и гибли десятки и сотни тысяч узников, Освенцим – 4 миллиона узников, Майданек – 1,38 миллиона, Маутхаузен – 122 тысячи, Заксенхаузен – 100 тысяч, Равенсбрюк – 92,7 тысячи, Треблинка – 80 тысяч, Штуттгоф – 80 тысяч. Количество детей до 14 лет в этих лагерях составляло 12–15%.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошло более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей. Одной из самых страшных страниц в истории концлагерей стали медицинские эксперименты, которые проводились врачами СС, в том числе и над детьми.

Система концлагерей в Германии была ликвидирована вместе с разгромом гитлеровских войск. Другие фабрики смерти были освобождены советскими, американскими или британскими войсками. Только после этого миру открылся весь масштаб нацистских преступлений.

В 2023 году, специально к дате 11 апреля, Министерство обороны России запустило на своем сайте исторический раздел «Звериное лицо фашизма». Среди опубликованных материалов — многочисленные свидетельства пыток, расстрелов, унижений, которым гитлеровцы и их приспешники подвергали миллионы невинных людей, целые народы в концлагерях. Не жалели никого — ни детей, ни стариков.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Кажется, так давно это было. Но только не для тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей — это настоящие уроки мужества для молодого поколения.

На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества.