Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Благотворительный концерт «Герои отечества» прошёл в Псковской областной клинической больнице

Благотворительный концерт «Герои отечества» состоялся в большом конференц-зале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

  • Концерт «Герои отечества»
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Концерт «Герои отечества»
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Концерт «Герои отечества»
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Концерт «Герои отечества»
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Концерт «Герои отечества»
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Мероприятие прошло в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Перед собравшимися выступил хореографический коллектив «Victoria», а также солисты Назар Павловский и Игорь Блыщик, которые исполнили как военные песни, так и любимые всеми хиты.

Отметим, что в организации концерта в больнице помог Неёловский дом культуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 апреля 2025

Апрельские снеговики украсили Псковскую область
10 апреля 2025

Благотворительный концерт «Герои отечества» прошёл в Псковской областной клинической больнице
10 апреля 2025

Дачники, берегитесь! В России появился сорняк, способный разрушить фундамент дома
10 апреля 2025

Вниманию автомобилистов: изменится схема движения на проспекте Ленина в Великих Луках
10 апреля 2025

Псковичка Дарья Романова стала победительницей международного вокального конкурса «Всё в твоих руках»
10 апреля 2025

Экспертное собеседование ждёт участников программы «Герои земли Псковской» с 1 мая
10 апреля 2025

В профсоюзных санаториях Псковской области стало отдыхать больше людей
10 апреля 2025

79-летнего пенсионера в шапке-ушанке разыскивают в Псковской области
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...