Благотворительный концерт «Герои отечества» прошёл в Псковской областной клинической больнице
Благотворительный концерт «Герои отечества» состоялся в большом конференц-зале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
Мероприятие прошло в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Перед собравшимися выступил хореографический коллектив «Victoria», а также солисты Назар Павловский и Игорь Блыщик, которые исполнили как военные песни, так и любимые всеми хиты.
Отметим, что в организации концерта в больнице помог Неёловский дом культуры.
Благотворительный концерт «Герои отечества» прошёл в Псковской областной клинической больнице
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