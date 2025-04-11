Благотворительный концерт «Герои отечества» прошёл в Псковской областной клинической больнице

23:48, 10 апреля 2025, ПАИ

Благотворительный концерт «Герои отечества» состоялся в большом конференц-зале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области









Мероприятие прошло в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Перед собравшимися выступил хореографический коллектив «Victoria», а также солисты Назар Павловский и Игорь Блыщик, которые исполнили как военные песни, так и любимые всеми хиты.

Отметим, что в организации концерта в больнице помог Неёловский дом культуры.