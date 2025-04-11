Акция для участников СВО и членов их семей пройдёт в Псковском музее 19-25 апреля

07:26, 11 апреля 2025, ПАИ

С 19 по 25 апреля пройдёт акция «Музейная неделя» для участников СВО и членов их семей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники СВО и члены их семей (супруги, дети) могут бесплатно участвовать во всех сборных экскурсиях и программах Псковского музея при предъявлении соответствующих документов. Для участия в акции необходима предварительная запись на экскурсии.

Телефон для справок и записи 8 (8112) 33-10-65.