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Общество

Акция для участников СВО и членов их семей пройдёт в Псковском музее 19-25 апреля

С 19 по 25 апреля пройдёт акция «Музейная неделя» для участников СВО и членов их семей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей

Участники СВО и члены их семей (супруги, дети) могут бесплатно участвовать во всех сборных экскурсиях и программах Псковского музея при предъявлении соответствующих документов. Для участия в акции необходима предварительная запись на экскурсии.

Телефон для справок и записи 8 (8112) 33-10-65.

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