Министрам промышленности и экономики регионов СЗФО представили производство БОПЭТ пленок на заводе «Титан-Полимер»

09:24, 11 апреля 2025, ПАИ

Руководители органов исполнительной власти в сфере промышленности и экономики регионов Северо-Западного федерального округа посетили в Пскове завод «Титан-Полимер». Мероприятие проходило в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Генеральный директор «Титан-Полимер» Павел Матыцын подробно рассказал представителям региональных министерств и ведомств о производственном процессе на предприятии и показал все этапы изготовления БОПЭТ пленок: подачу расплава сырья на линию производства БОПЭТ, операторную, лабораторию завода, участки первичной резки и металлизации, упаковку паллет с готовой продукцией.

Региональных министров промышленности и экономики интересовали вопросы кооперации предприятий СЗФО с заводом «Титан-Полимер», обеспечение сырьевой базой и перспективы развития производства. Генеральный директор завода Павел Матыцын рассказал, что реализация инвестиционного проекта по созданию высокоинтегрированного промышленного комплекса осуществляется в два этапа. На первом этапе введено в работу производство БОПЭТ пленок, данная продукция является основой производства пищевых, защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок. На втором этапе планируется построить производство ПЭТ и ПБТ-гранулята. Продукция завода станет сырьем для получения бутылочных преформ, пленок и нитей, нетканых материалов, инженерных пластиков, композиционных материалов на основе полиэтилентерефталата и др. Проектные сроки завершения реализации проекта – 2027 год.

«Стратегически важный проект позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Производство текстильного и пленочного полиэтилентерефталата будет способствовать возрождению и развитию различных отраслей промышленности. Реализация проекта создаст предпосылки для дальнейшего социально-экономического развития Псковской области. Запуск производственного комплекса увеличит поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды России», - отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

Напомним, на базе завода «Титан-Полимер» создан межотраслевой инжиниринговый центр разработки новаций отечественной полимерной продукции. Он будет заниматься разработкой и внедрением в производство современных материалов и изделий на их основе, что будет способствовать снижению зависимости от импортного сырья для ключевых отраслей промышленности. 4 апреля 2025 года в торжественной обстановке началось строительство инновационного инжинирингового центра. В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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