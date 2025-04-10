Чемпионы мира и Европы проведут мастер-классы в Пскове

10:04, 11 апреля 2025, ПАИ

Многократный чемпион мира по грэпплингу Руслан Абдулаев и пятикратная чемпионка Европы по регби-7 Дарья Шестакова проведут мастер-классы в Пскове сегодня, 11 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Чемпионы появятся в Пскове с гуманитарной миссией, проводя мастер-классы для детей.

Под руководством Шестаковой в школе № 26 состоится урок по тег-регби. Начало в 13:50. Абдулаев проведёт мастер-класс на улице Леона Поземского. Старт в 16:00.

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