Утренний авиарейс Москва – Псков отменён
Утренний авиарейс Москва – Псков отменён сегодня, 11 апреля, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00. Как сообщил ПАИ информированный источник, авиарейс отменили не из-за погодных условий, а «из-за производственной необходимости авиакомпании-перевозчика».
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