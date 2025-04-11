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Общество

Утренний авиарейс Москва – Псков отменён

Утренний авиарейс Москва – Псков отменён сегодня, 11 апреля, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Онлайн-табло аэропорта Внуково

Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00. Как сообщил ПАИ информированный источник, авиарейс отменили не из-за погодных условий, а «из-за производственной необходимости авиакомпании-перевозчика».

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