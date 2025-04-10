Автомобиль Lifan Smaily сгорел в Порхове
10 апреля в 18:03 на улице Урицкого в Порхове воспламенился автомобиль Lifan Smaily 2000 года выпуска. В результате у машины выгорел салон. Предположительная причина возгорания - поджог, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В 16:55 на улице Речной в Великих Луках сгорел потолок в бане. Предположительно причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.
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