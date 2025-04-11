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Общество

Снегопад и мороз до -7 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 12 апреля

12 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдёт небольшой снег. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ночью на дорогах местами гололедица. Ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днем ветер сменится на юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -2...-7 градусов, днем +4...+9 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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