Несколько улиц частично перекроют в Пскове на время проведения соревнований по бегу

11:40, 11 апреля 2025, ПАИ

Несколько улиц частично перекроют в Пскове для проведения соревнований по бегу «Псковский марафон – 2025», сообщили ПАИ в администрации города.

Для обеспечения безопасности граждан и создания условий для проведения соревнований временное ограничение движения транспорта введут по улице Спортивной на участке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой, улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта, по улице Кремль, по улице Профсоюзной, по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы, по улице Яна Фабрициуса на участке от площади Победы до улицы Гагарина, по улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской и на участке от улицы Калинина до улицы Советской.

Ограничение будет действовать 20 апреля с 6:00 до 16:00.

В качестве объездов можно использовать улицу Гражданскую, Октябрьский проспект, улицу Калинина, улицу Стахановскую, улицу Вокзальную, улицу 128-й Стрелковой Дивизии.

Кроме того, будет организовано двустороннее движение в Музейном переулке.