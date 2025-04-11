Два участка улицы Леона Поземского временно перекроют в Пскове

13:18, 11 апреля 2025, ПАИ

Два участка улицы Леона Поземского временно перекроют в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

С 14 апреля до 23 июня будет перекрыт участок улицы Леона Поземского от границы Пскова до поворота на Ваулиногорское шоссе. Также с 28 апреля до 28 июля будет ограничено движение на участке от поворота на Ваулиногорское шоссе до улицы Чудской.

Ремонт будет производиться с 8:00 до 20:00. На это время организуют светофорное регулирование и движение по полосам.

Перекрытие вводят для обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности во время работ по ремонту участка улицы Леона Поземского от улицы Ипподромной до границы Пскова.