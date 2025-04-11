Уже 578 жителей Псковской области привились от клещевого вирусного энцефалита

11:41, 11 апреля 2025, ПАИ

578 человек, в том числе 59 детей, вакцинировались против клещевого вирусного энцефалита в Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также за это время от клещевого вирусного энцефалита ревакцинировались 905 человек, в том числе десять детей.

Напомним, что с начала сезона в Псковской области от укусов клешей пострадали 102 человека, в том числе 35 детей.