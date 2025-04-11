Больше 200 человек примут участие в региональном чемпионате «Абилимпикс»

12:34, 11 апреля 2025, ПАИ

15 апреля в Псковской области откроется 10-й региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

«Число участников псковских чемпионатов «Абилимпикс» ежегодно растет, в соревнованиях появляются новые компетенции», — отметила руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Псковской области Ольга Верхоглядова.

Соревнования продлятся четыре дня, в течение которых участники из 21 образовательного учреждения покажут свои навыки.

Участников и гостей ждет также и деловая программа. Ключевым событием станет Международная научно-практическая конференция «Региональная практика формирования профессионального образовательного маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ» с участием спикеров из Калининградской, Воронежской областей, Республики Мордовии, Севастополя, Приморского края и Белоруссии.

Пройдут также семинары, круглые столы и профориентационные мероприятия, включая ярмарки вакансий, мастер-классы и профессиональные квесты для школьников, организованные при поддержке партнеров, в том числе Областного центра занятости населения по Пскову и Псковскому району. Запланирована выставка творческих работ участников чемпионата и учреждений, принимающих участие в движении «Абилимпикс».

Чемпионат организован Минпросвещения России и проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с этого года входит в национальный проект «Молодежь и дети».