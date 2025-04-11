Торговый комплекс «Магеллан» в Пскове пытается через суд оспорить отказ в продлении договора аренды

13:02, 11 апреля 2025, ПАИ

Владелец торгового комплекса «Магеллан» в Пскове пытается через суд оспорить отказ в продлении договора аренды.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе арбитражного суда Псковской области, ООО «Магеллан» обратилось с иском к администрации Пскова о признании незаконным отказа в продлении договора аренды на размещение нестационарного объекта на Рижском проспекте, 49Б.

Судебное заседание назначено на 12 мая.