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Общество

Торговый комплекс «Магеллан» в Пскове пытается через суд оспорить отказ в продлении договора аренды

Владелец торгового комплекса «Магеллан» в Пскове пытается через суд оспорить отказ в продлении договора аренды.

Фото предоставлено арбитражным судом Псковской области

Как сообщили ПАИ в пресс-службе арбитражного суда Псковской области, ООО «Магеллан» обратилось с иском к администрации Пскова о признании незаконным отказа в продлении договора аренды на размещение нестационарного объекта на Рижском проспекте, 49Б.

Судебное заседание назначено на 12 мая.

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