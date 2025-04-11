Актёры-любители могут подать заявку на фестиваль «Бугровский гарнец» до 25 апреля

14:31, 11 апреля 2025, ПАИ

Ровно две недели, до 25 апреля включительно, осталось у актёров-любителей, чтобы сообщить организаторам фестиваля «Бугровский гарнец» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» о своём желании поучаствовать в этом театральном съезде. Как сообщили ПАИ в информационной службе музея-заповедника, в нынешнем году «Бугровский гарнец» будут проводить во второй раз.

В музее напомнили, что название этого проекта на его старте, в юбилейном пушкинском году, выбрали «с оглядкой» на локацию, в которой он проводится, – на Музей-мельницу в деревне Бугрово в составе Пушкинского заповедника. В «Михайловском» пояснили, что позабытое в наши дни слово «гарнец» на Руси означало меру сыпучих тел, прежде всего хлеба, и в пушкинское время плату за помол зерна на мельнице называли гарнцевым сбором. Таким «сбором» в Бугрово-2025 станут сказки, байки, присказки и другие фольклорные «зёрна», воплощённые в кукольные представления, театрализованные программы и спектакли, рассказали в музее.

На фестиваль, который «Михайловское» проводит совместно с псковским Центром образовательных и культурных инициатив «Параллели», ждут детские и взрослые самодеятельные театры и фольклорные коллективы как из Псковской области, так и из других регионов страны. Его проведение запланировано на период с 18 по 21 июня.

Подробную информацию о Всероссийском театральном фестивале «Бугровский гарнец» (сроки и этапы проведения, номинации, хронометраж постановок, требования к реквизиту, который будет устанавливаться в музейном помещении) можно найти в положении о фестивале. Этот документ размещён на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».