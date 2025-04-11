Мемориальные плиты погибшим участникам СВО открыли в Себеже
Мемориальные плиты военнослужащим, погибшим в ходе проведения специальной военной операции, открыли в Себеже. Об этом пишет газета «Призыв».
Открытие мемориальных плит Алексею Теплову, Анатолию Волобоеву, Сергею Мацулевичу и Михаилу Мочалову состоялось на аллее Памяти воинского захоронения № 1. Право открыть плиты было предоставлено родственникам погибших.
На мероприятии присутствовали родные и близкие героев, представители администрации района и Себежа, районного Собрания депутатов, образовательных учреждений, ветераны, жители и гости города.
Глава района Леонид Курсенков со словами благодарности обратился к родственникам погибших военнослужащих. Он также вручил орден Мужества (посмертно) Анатолия Волобоева его супруге – Татьяне Волобоевой.
Память о героях почтили минутой молчания, в их честь звучал воинский салют. В знак уважения и всеобщей памяти участники мероприятия возложили цветы к мемориальным плитам на аллее Памяти.
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