Мемориальные плиты погибшим участникам СВО открыли в Себеже

15:24, 11 апреля 2025, ПАИ

Мемориальные плиты военнослужащим, погибшим в ходе проведения специальной военной операции, открыли в Себеже. Об этом пишет газета «Призыв».

Открытие мемориальных плит Алексею Теплову, Анатолию Волобоеву, Сергею Мацулевичу и Михаилу Мочалову состоялось на аллее Памяти воинского захоронения № 1. Право открыть плиты было предоставлено родственникам погибших.

На мероприятии присутствовали родные и близкие героев, представители администрации района и Себежа, районного Собрания депутатов, образовательных учреждений, ветераны, жители и гости города.

Глава района Леонид Курсенков со словами благодарности обратился к родственникам погибших военнослужащих. Он также вручил орден Мужества (посмертно) Анатолия Волобоева его супруге – Татьяне Волобоевой.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»





Память о героях почтили минутой молчания, в их честь звучал воинский салют. В знак уважения и всеобщей памяти участники мероприятия возложили цветы к мемориальным плитам на аллее Памяти.