Псковичи стали участниками Всероссийской смены «МедиаЛаб» во Владивостоке

15:19, 11 апреля 2025, ПАИ

Жители Псковской области стали участниками Всероссийской смены «МедиаЛаб» во Владивостоке, сообщила корреспонденту ПАИ региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлия Колбасова.

С 14 марта по 3 апреля на базе ВДЦ «Океан» во Владивостоке состоялась дополнительная общеразвивающая программа «Всероссийская смена активистов школьных медиацентров «МедиаЛаб», на которой Псковскую область представила ученица 10-го «Б» класса лицея № 4 Пскова Анна Куприкова. Её наставником в этом конкурсе является советник директора по воспитанию Надежда Щербакова.

На смене побывали более 220 учащихся со всей России, которые собрались для обмена опытом и приобретения новых знаний. Участники посещали лекции, мастер-классы и проектные сессии, работая в шести направлениях: от продвижения духовно-нравственных ценностей до интеграции медиа в родительские чаты. В результате им удалось разработать единый контент-план для работы в школьных медиацентрах по всей стране.

«Эмоции просто переполняют! Я в восторге от всего, что здесь происходит. «Океан» – это место, где можно найти новых друзей, раскрыть свои таланты и получить незабываемые впечатления. Здесь царит атмосфера творчества, дружбы и позитива. Каждый день приносит что-то новое и интересное», – поделилась своими впечатлениями Анна Куприкова.

Поездку организовал Всероссийский ресурсный центр «Навигаторы детства» при поддержке комитета по образованию Псковской области.

Кроме того, советник директора по воспитанию лицея № 10 в Великих Луках Анна Агаева представила Псковскую область на семинаре-совещании руководителей школьных и студенческих медиацентров «МедиаЛаб. Наставники», который проходил с 31 марта по 2 апреля также на базе ВДЦ «Океан» в рамках Всероссийской смены активистов школьных медиацентров «МедиаЛаб».

В семинаре участвовали более 60 советников директоров по воспитанию из разных регионов России, которые успешно прошли конкурсный отбор. Участники обсудили современные тенденции и актуальные форматы представления и распространения информации, а также ознакомились с особенностями создания контента для различных целевых аудиторий. Приглашённые эксперты поделились с ними последними трендами медиаиндустрии, в частности, рассказали о популярности коротких вертикальных роликов и их применении для создания не только развлекательного, но и полезного контента.

«Для меня большая честь представлять нашу область на семинаре-совещании такого высокого уровня и быть в числе советников – медианаставников, качественно и продуктивно развивающих школьный медиацентр в своём образовательном учреждении. Являясь руководителем школьного медиа «ДесяткаТВ», я открываю для ребят мир медиа, который составляет неотъемлемую часть современной жизни и даёт возможность ребятам реализовать себя в данной сфере», – подчеркнула Анна Агаева.

Мероприятие организовано по инициативе Министерства просвещения РФ, Росдетцентра и ВДЦ «Океан».