Псковичи стали участниками Всероссийской смены «МедиаЛаб» во Владивостоке
Жители Псковской области стали участниками Всероссийской смены «МедиаЛаб» во Владивостоке, сообщила корреспонденту ПАИ региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлия Колбасова.
С 14 марта по 3 апреля на базе ВДЦ «Океан» во Владивостоке состоялась дополнительная общеразвивающая программа «Всероссийская смена активистов школьных медиацентров «МедиаЛаб», на которой Псковскую область представила ученица 10-го «Б» класса лицея № 4 Пскова Анна Куприкова. Её наставником в этом конкурсе является советник директора по воспитанию Надежда Щербакова.
На смене побывали более 220 учащихся со всей России, которые собрались для обмена опытом и приобретения новых знаний. Участники посещали лекции, мастер-классы и проектные сессии, работая в шести направлениях: от продвижения духовно-нравственных ценностей до интеграции медиа в родительские чаты. В результате им удалось разработать единый контент-план для работы в школьных медиацентрах по всей стране.
«Эмоции просто переполняют! Я в восторге от всего, что здесь происходит. «Океан» – это место, где можно найти новых друзей, раскрыть свои таланты и получить незабываемые впечатления. Здесь царит атмосфера творчества, дружбы и позитива. Каждый день приносит что-то новое и интересное», – поделилась своими впечатлениями Анна Куприкова.
Поездку организовал Всероссийский ресурсный центр «Навигаторы детства» при поддержке комитета по образованию Псковской области.
Кроме того, советник директора по воспитанию лицея № 10 в Великих Луках Анна Агаева представила Псковскую область на семинаре-совещании руководителей школьных и студенческих медиацентров «МедиаЛаб. Наставники», который проходил с 31 марта по 2 апреля также на базе ВДЦ «Океан» в рамках Всероссийской смены активистов школьных медиацентров «МедиаЛаб».
В семинаре участвовали более 60 советников директоров по воспитанию из разных регионов России, которые успешно прошли конкурсный отбор. Участники обсудили современные тенденции и актуальные форматы представления и распространения информации, а также ознакомились с особенностями создания контента для различных целевых аудиторий. Приглашённые эксперты поделились с ними последними трендами медиаиндустрии, в частности, рассказали о популярности коротких вертикальных роликов и их применении для создания не только развлекательного, но и полезного контента.
«Для меня большая честь представлять нашу область на семинаре-совещании такого высокого уровня и быть в числе советников – медианаставников, качественно и продуктивно развивающих школьный медиацентр в своём образовательном учреждении. Являясь руководителем школьного медиа «ДесяткаТВ», я открываю для ребят мир медиа, который составляет неотъемлемую часть современной жизни и даёт возможность ребятам реализовать себя в данной сфере», – подчеркнула Анна Агаева.
Мероприятие организовано по инициативе Министерства просвещения РФ, Росдетцентра и ВДЦ «Океан».
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