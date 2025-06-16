16 просветителей из Псковской области заявилось на Всероссийский конкурс «Знание.Лектор»

20:42, 16 июня 2025, ПАИ

16 просветителей из Псковской области заявилось на Всероссийский конкурс «Знание.Лектор», сообщается в Официальном телеграм-канале Псковской области.

Больше всего заявок от Псковской области на данный момент подано в номинациях «Культура и искусство» и «Юный лектор».

«В юбилейном году подготовлено ещё больше новых форматов, подарков и интересных сюрпризов для каждого участника. Контракты с Обществом «Знание», полезные знакомства, профессиональные наставники из сферы политики, искусства, культуры и спорта, и, конечно же, ценный опыт, который запомнится на всю жизнь», – отметили организаторы.

Регистрация для взрослых и студентов университетов открыта до 15 июля. Участники взрослой категории поборются за ценные призы и 100 контрактов с Обществом «Знание» на сумму сто тысяч рублей каждый.

«Знание.Лектор – один из способов попасть в главную просветительскую организацию России, отметили организаторы. За четыре года в проекте приняли участие более 40 тысяч человек из 89 субъектов страны.