Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Партию электрогенераторов отправили в подшефную Псковской Херсонскую область

Партию электрогенераторов отправила Псковская область в подшефную ей Херсонскую область. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Семь мобильных электростанций помогут обеспечить резервное питание пунктов связи и социально значимых учреждений. По запросу местных властей генераторы будут поставлены в Генический и Ивановский округа.

Отметим, партии гуманитарного груза регулярно отправляются в Херсонскую область и другие новые регионы. Псковская область передаёт оборудование и российским военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что опочане отправили несколько партий гумпомощи и лесоматериалов для военнослужащих.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2025

Реставраторы воссоздают оконные проёмы в Стефановской церкви в Пскове
16 июня 2025

16 просветителей из Псковской области заявилось на Всероссийский конкурс «Знание.Лектор»
16 июня 2025

День деревни Жадрицы отметили в Новоржевском округе
16 июня 2025

Житель Себежа подарил городу 170 саженцев роз
16 июня 2025

Божественную литургию и панихиду по погибшему на СВО иерею Антонию Савченко отслужат 20 июня
16 июня 2025

Псковичи поженятся на всероссийском свадебном фестивале
16 июня 2025

Летнюю школу гуманитаристики проведут в Печорах
16 июня 2025

Известная в Псковской области фотолокация вновь набирает популярность

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...