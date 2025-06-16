Партию электрогенераторов отправили в подшефную Псковской Херсонскую область

19:57, 16 июня 2025, ПАИ

Партию электрогенераторов отправила Псковская область в подшефную ей Херсонскую область. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Семь мобильных электростанций помогут обеспечить резервное питание пунктов связи и социально значимых учреждений. По запросу местных властей генераторы будут поставлены в Генический и Ивановский округа.

Отметим, партии гуманитарного груза регулярно отправляются в Херсонскую область и другие новые регионы. Псковская область передаёт оборудование и российским военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что опочане отправили несколько партий гумпомощи и лесоматериалов для военнослужащих.