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Реставраторы воссоздают оконные проёмы в Стефановской церкви в Пскове

В Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове продолжается воссоздание оконных проемов. Предварительно строители провели работу по вычинке разрушающегося камня, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области).

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)

С помощью кружал (специальные приспособления) специалисты в тех местах, где есть арочные проемы, воссоздают оконные откосы. Там, где проемы были выполнены из бута, они воссоздаются из этого же материала. Утраты кирпичной кладки выполняют из кирпича.

В настоящий момент работы ведутся на высотной отметке 4 935 метров. Реставраторы завершили укрепление фасадов колокольни Стефановской церкви и приступили к оштукатуриванию участка стены с отметки 9 910 метров до отметки 11 910 метров.

Авторский надзор осуществляется проектной группой. Стефановской церковью занимаются реставраторы из Москвы с большим опытом работы. Сейчас среди их объектов Донской монастырь, Свято-Троицкая Сергиева лавра. Среди отреставрированных объектов АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)» - Пороховые погреба Псковского кремля.

Отметим, в Стефановской церкви работы ведутся с 2024 года. На 2025 год запланировано завершение кровельных работ, работа в интерьерах церкви и братского корпуса, устройство и подведение коммуникаций.

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