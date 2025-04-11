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Спорт

Мастер-классы от чемпионов мира и Европы проходят в Пскове

Пятикратная чемпионка Европы по регби-7 Дарья Шестакова и шестикратный чемпион мира по грепплингу Руслан Абдулаев проводят мастер-классы в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Мастер-классы от чемпионов мира и Европы проходят в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мастер-классы от чемпионов мира и Европы проходят в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мастер-классы от чемпионов мира и Европы проходят в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мастер-классы от чемпионов мира и Европы проходят в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мастер-классы от чемпионов мира и Европы проходят в Пскове
    Фото: ПАИ

Шестакова провела мастер-класс для учеников Псковского педагогического комплекса. Второй мастер-класс проведёт Абдулаев.

«Я первый раз в Пскове. По-моему, и Дарья тоже. Мне понравилась архитектура города, такая старинная. Очень много храмов, могучая река Великая», – отметил чемпион мира по грепплингу.

Кроме того, спортсмены в качестве помощи привезли беспилотники фирмы Mavic. «У нас было уже много подобных поездок. Мы сюда прибыли с гуманитарной помощью «Щит добра», который был основан президентом регбийного клуба ЦСКА Алексеем Митрюшиным. Побывали уже в Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, а также в Запорожской, Белгородской, Херсонской областях», – отметила Дарья Шестакова.

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