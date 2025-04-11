В день открытых дверей в областной больнице псковские выпускники смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ

15:52, 11 апреля 2025, ПАИ

16 апреля в 15:00 в Псковской областной клинической больнице пройдёт региональный день открытых дверей системы здравоохранения. Выпускники 9-х и 11-х классов смогут поближе познакомиться с этой сферой, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

«Вы узнаете всё о целевом обучении, пообщаетесь с главными врачами медицинских организаций. Приятный бонус: при заполнении анкеты есть уникальная возможность получить дополнительные пять баллов к баллам ЕГЭ за целевые индивидуальные достижения для поступления в медицинский вуз», – рассказали в комитете.