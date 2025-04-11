Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В день открытых дверей в областной больнице псковские выпускники смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ

16 апреля в 15:00 в Псковской областной клинической больнице пройдёт региональный день открытых дверей системы здравоохранения. Выпускники 9-х и 11-х классов смогут поближе познакомиться с этой сферой, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Фото предоставлено региональным комитетом по здравоохранению

«Вы узнаете всё о целевом обучении, пообщаетесь с главными врачами медицинских организаций. Приятный бонус: при заполнении анкеты есть уникальная возможность получить дополнительные пять баллов к баллам ЕГЭ за целевые индивидуальные достижения для поступления в медицинский вуз», – рассказали в комитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 апреля 2025

В Пскове почтили память узников фашистских концлагерей
11 апреля 2025

Иван Мельник выступил на международной конференции садоводов в Крыму
11 апреля 2025

Главы Пустошкинского и Куньинского районов участвуют во Всероссийском форуме «Малая родина – сила России»
11 апреля 2025

Приставы помогли псковскому учителю вернуться на работу
11 апреля 2025

Мемориальные плиты погибшим участникам СВО открыли в Себеже
11 апреля 2025

Псковичи стали участниками Всероссийской смены «МедиаЛаб» во Владивостоке
11 апреля 2025

Александр Котов встретился с правозащитниками
11 апреля 2025

Добровольную пожарную дружину создали в Крыпецком мужском монастыре

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...