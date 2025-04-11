О новой мошеннической схеме рассказали россиянам

16:00, 11 апреля 2025, ПАИ

Кибермошенники активизировались в преддверии окончания срока подачи налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ за 2024 год, который истекает 30 апреля. Они создают поддельные сайты, маскирующиеся под личный кабинет Федеральной налоговой службы России. С помощью этих сайтов-фальшивок злоумышленники узнают личные данные граждан, пишет ТАСС со ссылкой на компанию Angara Security, специализирующуюся на решениях в области информационной безопасности.

По данным специалистов, на некоторых выявленных ресурсах в адресных строках присутствовали символы «nalog», «fns» и «lk», что должно было создать видимость нахождения на официальных платформах налоговой службы.

«Контент на одном из обнаруженных сайтов был сформирован под личный кабинет налоговой инспекции. При выборе опции «Войти через «Госуслуги» ссылка вела не на авторизацию через портал «Госуслуги», а на отрисованную страницу фишингового ресурса», – рассказала руководитель отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.

Эти фальшивые сайты создают с целью сбора личной информации налогоплательщиков в период активной сдачи отчётности, считают эксперты. Один из таких ресурсов уже удалось заблокировать, однако некоторые остаются в стадии подготовки к запуску.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.