В Псковской области подвели итоги регионального этапа всероссийских спортивных игр среди школьников

17:22, 11 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги регионального этапа всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов Псковской области, который прошёл в великолукской школе № 12. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области







Учащиеся команды «Локомотив» из Великих Лук, а также «Олимп» из Куньи соревновались в баскетболе, шашках и лёгкой атлетике. Баскетболисты «Локомотива» одержали победу в зачёте мальчиков и девочек. В шашках среди юношей победил «Олимп», а у девушек победу одержал «Локомотив». В легкоатлетической эстафете быстрее оказался «Локомотив» и стал победителем по итогам всех соревнований.

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