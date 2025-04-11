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Общество

Коллекцию украшений в виде планет Солнечной системы создали в России

Коллекцию украшений ко Дню космонавтики, имитирующую Солнечную систему и вид Земли из космоса, создали мастера Калининградского янтарного комбината. Об этом пишет российская государственная корпорация «Ростех».

Фото здесь и далее: Ростех

«С помощью солнечного камня воссозданы планеты Солнечной системы и вид Земли из космоса. Необычного сочетания цветов удалось достичь благодаря усовершенствованной технологии прессования», – отметили создатели.

Коллекция состоит из двух комплектов, которые включают в себя колье, серьги и браслет с видом планеты из космоса, а также колье из восьми янтарных бусин, символизирующих Юпитер, Меркурий, Сатурн, Марс, Землю, Венеру, Уран и Нептун. Диаметр варьируется от 10 до 30 миллиметров, а общий вес колье составляет 31 грамм.

Новую линейку создали из прессованного янтаря. Специалисты улучшили технологию и смешали в одной заготовке янтаря несколько цветов, а оттенки передали рельеф космических объектов.

«Полученный результат – это одновременно и ноу-хау янтарного комбината, и наш подарок ценителям янтаря ко Дню космонавтики», – рассказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

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