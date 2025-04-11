Стала известна цена колец из метеорита
Средняя цена колец из метеорита составляет 39 тысяч рублей, что в разы превышает цены на кольца из золота и серебра, пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование аналитиков.
Золотое украшение стоит около 10 тысяч рублей, серебряное – тысячу. Это значит, что стоимость метеоритных колец превышает золото и серебро почти в четыре и 40 раз соответственно.
Кроме того, больше метеоритных стоят лишь платиновые кольца. Их медианная цена – 173 тысячи рублей, что в 4,5 раза превышает стоимость украшений с метеоритом.
Напомним, что коллекцию украшений в виде планет Солнечной системы создали в России.
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