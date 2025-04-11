Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стала известна цена колец из метеорита

Средняя цена колец из метеорита составляет 39 тысяч рублей, что в разы превышает цены на кольца из золота и серебра, пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование аналитиков.

Золотое украшение стоит около 10 тысяч рублей, серебряное – тысячу. Это значит, что стоимость метеоритных колец превышает золото и серебро почти в четыре и 40 раз соответственно.

Кроме того, больше метеоритных стоят лишь платиновые кольца. Их медианная цена – 173 тысячи рублей, что в 4,5 раза превышает стоимость украшений с метеоритом.

Напомним, что коллекцию украшений в виде планет Солнечной системы создали в России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 апреля 2025

Команда детского технопарка «Кванториум Псков» победила в международном фестивале
11 апреля 2025

Михаил Ведерников отметил растущую роль общественных советов в жизни Псковской области
11 апреля 2025

Гала-концерт фестиваля «Российская студенческая весна» прошёл в Пскове
11 апреля 2025

Около 100 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Псковской области ко Дню Победы
11 апреля 2025

Коллекцию украшений в виде планет Солнечной системы создали в России
11 апреля 2025

С чего правильно начинать ЗОЖ, рассказали в программе «Анамнез». Главное
11 апреля 2025

Субботник у обелиска жертвам фашизма проведут в Пскове 24 апреля
11 апреля 2025

В Пскове почтили память узников фашистских концлагерей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...