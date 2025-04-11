Стала известна цена колец из метеорита

17:57, 11 апреля 2025, ПАИ

Средняя цена колец из метеорита составляет 39 тысяч рублей, что в разы превышает цены на кольца из золота и серебра, пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование аналитиков.

Золотое украшение стоит около 10 тысяч рублей, серебряное – тысячу. Это значит, что стоимость метеоритных колец превышает золото и серебро почти в четыре и 40 раз соответственно.

Кроме того, больше метеоритных стоят лишь платиновые кольца. Их медианная цена – 173 тысячи рублей, что в 4,5 раза превышает стоимость украшений с метеоритом.

Напомним, что коллекцию украшений в виде планет Солнечной системы создали в России.