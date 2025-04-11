Отчима подозревают в убийстве пасынка в Псковской области

20:48, 11 апреля 2025, ПАИ

Отчима подозревают в убийстве пасынка в Дновском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Сегодня, 11 апреля, во дворе дома в Дно обнаружили тело убитого 34-летнего мужчины. Под подозрение попал 49-летний сожитель матери потерпевшего. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, во время застолья между мужчинами произошёл конфликт. Они распивали алкоголь вместе с хозяйкой дома, матерью погибшего. Отчим ударил пасынка ножом, тот выбежал во двор, пытаясь спастись, но погиб от полученных увечий.

Специалисты провели осмотр места происшествия. В настоящее время проходит допрос свидетелей, а также назначены все необходимые судебные экспертизы.