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Происшествия

Отчима подозревают в убийстве пасынка в Псковской области

Отчима подозревают в убийстве пасынка в Дновском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Сегодня, 11 апреля, во дворе дома в Дно обнаружили тело убитого 34-летнего мужчины. Под подозрение попал 49-летний сожитель матери потерпевшего. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, во время застолья между мужчинами произошёл конфликт. Они распивали алкоголь вместе с хозяйкой дома, матерью погибшего. Отчим ударил пасынка ножом, тот выбежал во двор, пытаясь спастись, но погиб от полученных увечий.

Специалисты провели осмотр места происшествия. В настоящее время проходит допрос свидетелей, а также назначены все необходимые судебные экспертизы.

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