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Общество

Председатель совета при комитете по культуре Псковской области Сергей Коротков: Стоящие перед нами задачи многогранны

Задачи, которые решают общественные советы при исполнительных органах региона, многогранны, отметил председатель совета при комитете по культуре Псковской области Сергей Коротков в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото предоставлено Сергеем Коротковым

«В общественный совет входят люди из разных сфер деятельности, которые неравнодушно относятся к развитию родного региона. Каждый совет – это помощник при органе исполнительной власти и чуткий собеседник для населения, который сможет всё объяснить или донести до руководства необходимость принятия каких-то решений», – отметил собеседник ПАИ.

Сергей Коротков также подчеркнул, что к основным задачам общественного совета можно отнести работу с обращениями граждан и нормативными документами, прорабатывание специфических вопросы в зависимости от направления.

По его словам, также важно улучшать работу общественных советов исходя из практики друг друга, применять в работе новые формы взаимодействия и становиться более активными в информационном поле. «На стратегической сессии уже намечены цели для ближайшего развития и планы на будущее. Основной и первостепенной задачей станет внутреннее взаимодействие между советами для решения смежных задач», – заключил Сергей Коротков.

Ранее сообщалось, что в правительстве Псковской области прошла стратегическая сессия общественных советов, где глава региона Михаил Ведерников наградил лучших за их вклад в развитие области.

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