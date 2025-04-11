Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу на чемпионате федеральной службы судебных приставов по единоборству

21:36, 11 апреля 2025, ПАИ

Профессиональный боец ММА, великолучанин Руслан Шамилов вновь стал лучшим на чемпионате федеральной службы судебных приставов по комплексному единоборству, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В этом году спортивное мероприятие было посвящено 160-летию образования института судебных приставов. Соревнования прошли в Московской области. Руслан Шамилов выступал в весовой категории до 90 килограммов.

Напомним, великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов сразится с Гамзатом Хирамагомедовым 10 мая. Бой состоится в турнире АСА 186 в Санкт-Петербурге. Борец уже встречался с соперником в декабре 2023 года и одержал победу, нокаутировав Хирамагомедова в первом раунде.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».