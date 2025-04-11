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Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу на чемпионате федеральной службы судебных приставов по единоборству

Профессиональный боец ММА, великолучанин Руслан Шамилов вновь стал лучшим на чемпионате федеральной службы судебных приставов по комплексному единоборству, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

В этом году спортивное мероприятие было посвящено 160-летию образования института судебных приставов. Соревнования прошли в Московской области. Руслан Шамилов выступал в весовой категории до 90 килограммов.

Напомним, великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов сразится с Гамзатом Хирамагомедовым 10 мая. Бой состоится в турнире АСА 186 в Санкт-Петербурге. Борец уже встречался с соперником в декабре 2023 года и одержал победу, нокаутировав Хирамагомедова в первом раунде.

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