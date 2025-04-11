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Общество

Очередной груз передал бойцам СВО Псковский облсовпроф

Псковский облсовпроф вместе с представителями отраслевых профсоюзов по заранее согласованному списку приобрёл и передал отправляющимся в зону СВО воинам предметы первой необходимости и профсоюзную минеральную воду «Хиловская». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Профсоюзы активно работают в этом направлении, и их помощь является хорошим дополнением к материальному обеспечению как призванных на срочную военную службу, так и псковичей, заключивших контракты и отправляющихся в зону СВО, отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«В Год защитника Отечества и с началом весенней призывной кампании мы понимаем, как важна поддержка нашим защитникам, и стараемся обеспечить их всем необходимым. Наш профсоюзный вклад приближает нашу общую победу!» – подчеркнул он.

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