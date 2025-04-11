Очередной груз передал бойцам СВО Псковский облсовпроф

22:00, 11 апреля 2025, ПАИ

Псковский облсовпроф вместе с представителями отраслевых профсоюзов по заранее согласованному списку приобрёл и передал отправляющимся в зону СВО воинам предметы первой необходимости и профсоюзную минеральную воду «Хиловская». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Профсоюзы активно работают в этом направлении, и их помощь является хорошим дополнением к материальному обеспечению как призванных на срочную военную службу, так и псковичей, заключивших контракты и отправляющихся в зону СВО, отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«В Год защитника Отечества и с началом весенней призывной кампании мы понимаем, как важна поддержка нашим защитникам, и стараемся обеспечить их всем необходимым. Наш профсоюзный вклад приближает нашу общую победу!» – подчеркнул он.