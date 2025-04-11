Новую крышу установили на пятиэтажке в Пскове
Новую крышу в пятиэтажном доме 1977 года постройки установили на Сиреневом бульваре, 13 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.
Рабочие демонтировали старое кровельное покрытие и выполнили ремонт стяжки, а также уложили новую плоскую кровлю. Кроме того, специалисты обновили вентиляционные шахты и отремонтировали кабины выхода на крышу, парапет, плиты и покрытие лоджий.
Собираемость взносов на капитальный ремонт по дому на Сиреневом бульваре составил порядка 93,3%.
Добавим, что ремонт прошёл в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2025 год.
Михаил Ведерников принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым о весенних полевых работах
Нужно находить в себе новые силы: ветеран СВО рассказал о своей жизни после тяжёлого ранения
Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу на чемпионате федеральной службы судебных приставов по единоборству
Председатель совета при комитете по культуре Псковской области Сергей Коротков: Стоящие перед нами задачи многогранны