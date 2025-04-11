Новую крышу установили на пятиэтажке в Пскове

22:37, 11 апреля 2025, ПАИ

Новую крышу в пятиэтажном доме 1977 года постройки установили на Сиреневом бульваре, 13 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Рабочие демонтировали старое кровельное покрытие и выполнили ремонт стяжки, а также уложили новую плоскую кровлю. Кроме того, специалисты обновили вентиляционные шахты и отремонтировали кабины выхода на крышу, парапет, плиты и покрытие лоджий.

Собираемость взносов на капитальный ремонт по дому на Сиреневом бульваре составил порядка 93,3%.

Добавим, что ремонт прошёл в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2025 год.