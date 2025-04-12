Псковичей приглашают пройти диспансеризацию в отделении медицинской профилактики городской поликлиники

09:58, 12 апреля 2025, ПАИ

Псковичей приглашают пройти диспансеризацию в отделении медицинской профилактики Псковской городской поликлиники. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Пройти обследование можно в будние дни с 8:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 14:00.

Первый этап диспансеризации, который можно пройти за один день в одном месте, включает в себя клинический и биохимический анализ крови, ЭКГ, ВГД, флюорографию, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием, маммографию, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.

В зависимости от выявленной патологии по результатам первого этапа назначается второй этап диспансеризации, который включает в себя консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики.

Кроме того, все, кто проходит диспансеризацию, могут получить дополнительную услугу – УЗИ брюшной полости, предстательной железы, щитовидной железы, мочевого пузыря, лимфоузлов, мягких тканей, назначаемые в зависимости от выявленной патологии.

Также на базе отделения те, кто перенёс COVID-19, могут пройти углублённую диспансериазцию и диспансеризацию репродуктивного здоровья для мужчин от 18 до 49 лет.

Отметим, что диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».