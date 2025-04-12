Псковичей приглашают пройти диспансеризацию в отделении медицинской профилактики городской поликлиники
Псковичей приглашают пройти диспансеризацию в отделении медицинской профилактики Псковской городской поликлиники. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Пройти обследование можно в будние дни с 8:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 14:00.
Первый этап диспансеризации, который можно пройти за один день в одном месте, включает в себя клинический и биохимический анализ крови, ЭКГ, ВГД, флюорографию, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием, маммографию, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.
В зависимости от выявленной патологии по результатам первого этапа назначается второй этап диспансеризации, который включает в себя консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики.
Кроме того, все, кто проходит диспансеризацию, могут получить дополнительную услугу – УЗИ брюшной полости, предстательной железы, щитовидной железы, мочевого пузыря, лимфоузлов, мягких тканей, назначаемые в зависимости от выявленной патологии.
Также на базе отделения те, кто перенёс COVID-19, могут пройти углублённую диспансериазцию и диспансеризацию репродуктивного здоровья для мужчин от 18 до 49 лет.
Отметим, что диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».