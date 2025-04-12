95 лет исполнилось газете Красногородского района «Заря»

11:00, 12 апреля 2025, ПАИ

Праздничное мероприятие «Мы с тобою вместе встретим день рождения «Зари», посвященное 95-летию газеты, состоялось в библиотечной гостиной Красногородской центральной библиотеки.

Сотрудники газеты вместе с ветеранами «Зари», подписчиками и читателями вспомнили страницы 95-летней истории издания, поговорили о дне сегодняшнем.

Выступили на мероприятии заместитель главы администрации округа Виктория Бойкова, председатель Красногородского Совета ветеранов Галина Николаева, главный библиограф Валентина Власова, которые поздравили всех, кто причастен к выпуску «Зари».

Об истории и сегодняшнем дне в жизни «Зари» рассказала главный редактор Светлана Павлова, напомнив, что несколько лет назад наша районка в числе других вошла в состав АНО ИД «МЕДИА 60».

«Объединившись, районки получили возможность печататься в цвете, выигрывать федеральные гранты и оставаться важным источником информации на местах», - рассказала она.

Редактор отметила и огромный вклад в становление нашего издания ветеранов газетного дела. От АНО ИД «МЕДИА 60» и редакции газеты редактор вручила памятные подарки ветеранам.