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Происшествия

Житель Куньи фиктивно зарегистрировал гражданку Армении

Житель Куньи фиктивно зарегистрировал иностранную гражданку, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В апреле 55-летний житель поселка осуществил фиктивную регистрацию гражданки Армении. При этом фактически по месту регистрации она не прибывала.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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