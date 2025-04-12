Житель Куньи фиктивно зарегистрировал гражданку Армении

11:39, 12 апреля 2025, ПАИ

Житель Куньи фиктивно зарегистрировал иностранную гражданку, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В апреле 55-летний житель поселка осуществил фиктивную регистрацию гражданки Армении. При этом фактически по месту регистрации она не прибывала.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.