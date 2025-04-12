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Чемпионат по мини-футболу прошёл в Псковском ГУ МЧС

Чемпионат регионального ГУ МЧС России по мини-футболу 2025 в зачёт спартакиады прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Чемпионат по мини-футболу прошёл в Псковском ГУ МЧС. Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В соревнованиях участвовали четыре команды: 1-го и 2-го пожарно-спасательных отрядов ФПС ГПС, управления надзорной деятельности и профилактической работы и сборная команда управлений и отделов главного управления.

По итогам соревнований победительницей чемпионата стала команда управлений и отделов главного управления, второе место заняла команда УНДиПР, а третье место у команды 1-го ПСО. Лучшим игроком стал Сергей Гусаков (УНДиПР), лучшим вратарём чемпионата – Андрей Ласточкин (сборная ГУ), лучшим бомбардиром – Михаил Саленко (сборная ГУ). За спортивное долголетие награждён Игорь Клевцов (команда 2-го ПСО).

Сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной команды главного управления, которая представит Псковскую область на соревнованиях первого этапа Спартакиады МЧС России среди территориальных органов СЗФО по мини-футболу в Великом Новгороде с 22 по 24 апреля.

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