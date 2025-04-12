Мокрый снег и до +14 градусов прогнозируют в Псковской области 13 апреля

12:21, 12 апреля 2025, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью в регионе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере области существенных осадков не ожидается. Днём существенных осадков также не ожидается.

Ночью будет дуть ветер западных направлений, днём – южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –2 до +3 градусов, днём синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет низким.