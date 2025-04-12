Россиян предупредили о мошенничестве с зимними шинами

13:02, 12 апреля 2025, ПАИ

О мошенничестве с переобувкой зимней резины предупредила российских водителей адвокат Елена Кудерко. Об этом пишет агентство «Прайм».

Мошенники выманивают у россиян деньги, предлагая купить несуществующие шины на онлайн-площадках.

Чтобы не попасться подставным продавцам следует в первую очередь обратить внимание на сайт компании-продавца, проверить актуальность бизнеса, посмотреть отзывы о компании, правильную оплату с выдачей товарного чека с QR-кодом и сроки доставки шин.

Также следует помнить, что условия покупки, которые существенно отличаются от рыночных, могут указывать на недобросовестность продавца, отметила адвокат.