Россиян предупредили о мошенничестве с зимними шинами
О мошенничестве с переобувкой зимней резины предупредила российских водителей адвокат Елена Кудерко. Об этом пишет агентство «Прайм».
Мошенники выманивают у россиян деньги, предлагая купить несуществующие шины на онлайн-площадках.
Чтобы не попасться подставным продавцам следует в первую очередь обратить внимание на сайт компании-продавца, проверить актуальность бизнеса, посмотреть отзывы о компании, правильную оплату с выдачей товарного чека с QR-кодом и сроки доставки шин.
Также следует помнить, что условия покупки, которые существенно отличаются от рыночных, могут указывать на недобросовестность продавца, отметила адвокат.