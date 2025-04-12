Научно-практическая конференция о сельских храмах прошла в музее-заповеднике «Изборск»

13:19, 12 апреля 2025, ПАИ

VII научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» прошла в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Заседания с участием историков, культурологов, искусствоведов, краеведов, архивистов, филологов, музейных сотрудников прошли в Изборской палате Русской словесности и Православной веры академика живописи Петра Оссовского.

С приветственными речами к участникам конференции обратились организаторы и почетные гости – директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, настоятель Подворья Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря при Никольском соборе в Изборске иерей Дмитрий (Фёдоров), академик Российской академии наук, профессор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, руководитель мастерской церковно-исторической живописи Александр Крылов.

В ходе двух пленарных заседаний «Подвижники сельских храмов в России» и «Сельская Держава Духа» прозвучало два десятка докладов и сообщений, раскрывающих различные аспекты – исторические, культурологические, церковные, искусствоведческие и другие – существования сельских православных храмов в России.

По итогам конференции VII научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое» из печати выйдет сборник её материалов.