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Профессор МГИМО Юрий Вяземский встретился с псковской молодёжью

Встреча молодёжи Псковской области с завкафедрой мировой литературы и культуры МГИМО МИД РФ, автором и ведущим телепрограммы «Умницы и умники» профессором Юрием Вяземским прошла сегодня в «Точке кипения» ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В ПсковГУ прошла встреча молодёжи с профессором МГИМО Юрием Вяземским. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Участниками лекции-диалога стали дети участников СВО, учащиеся Псково-Печерской духовной семинарии, студенты института гуманитарных наук и языковых коммуникаций. Встреча была посвящена предстоящему 80-летию Великой Победы, разговору о патриотизме и национальном характере.

«Псков – удивительный город. Я таких больше не знаю. Он единственный из всех, кто сохранил свою старую географию, памятники истории и культуры. Приезжая сюда, я каждый раз иду на прогулку, чтобы ощутить этот город, подышать его удивительным воздухом. Исторически так получалось, что многие удары неприятеля, жестокие, подлые, приходились на Псков. Сколько Псковская земля живёт – столько героев было здесь», – отметил Юрий Вяземский.

По мнению профессора, патриотизм складывается из нескольких составляющих. В их числе любовь к Родине, чувство боли за неё в тяжёлые исторические моменты.

«Русский человек быть непатриотом не может, это в крови. Это глубинное, внутреннее чувство. Оказываясь за рубежом, русский тоскует по Родине и понимает, что он там чужой. Это чувствовали Сергей Рахманинов, Иван Бунин, Иосиф Бродский, другие эмигранты. Там чужие мы, а на Родине – свои», – подчернул он.

Говоря о важности получения образования, профессор МГИМО пожелал студентам ПсковГУ искать себя и быть благодарными преподавателям вуза.

«Обязательно найдите того человека, у которого вы хотели бы учиться. Преподавателей много, а кто из них будет учителем, определяете вы», – добавил Юрий Вяземский.

Отметим, что сегодня в Пскове на площадке университета пройдёт также финал регионального этапа гуманитарной телеолимпиады «Умницы и умники». В испытаниях принимают участие 30 десятиклассников из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Острова, Порхова, Дно, Дедовичей, Новоржева.

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